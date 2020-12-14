soL TV'de 14 Aralık programı

soL TV'de günün programları duyuruldu.

soL TV'nin YouTube kanalından bugün yayınlanacak programlar ve ele alınacak konular şöyle:

16.00 soL Kültür

Türkiye’de Korolar ve Koro Müziği

soL Kültür’de bu hafta Dünya Koro Günü sebebiyle koro müziği üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Opera şarkıcısı ve Sirene Kadın Korosu koristi Günselin Seda Çetinkaya moderatörlüğünde gerçekleşen programa, Koro Kültürü Derneği başkanı şef Cesur Özdemir ile Cep Sahne’nin kurucusu şef Haluk Polat konuk oldu.

20.00 soL Bakış

Bir İhtimal Daha Var

Türkiye derin bir ekonomik krizin içinde. Kendini tarihin akışına bırakmış AKP’nin bu krizle nasıl baş edeceği tartışılırken üzerine koronavirüs salgını geldi, krizi bir buhrana dönüştürdü. soL Bakış bu programda, AKP’nin varlıklarını inkâr ettiği yoksulların durumunu mercek altına alıyor.

21.00 Kemal Okuyan’la Gündem

2021’de umutlanmak için bir neden var mı?

Gazeteci Mustafa Kemal Erdemol soruyor TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yanıt veriyor.