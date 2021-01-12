soL TV'de 12 Ocak programı

soL TV'nin bugünkü program akışı şöyle:

19.00 Tarih ve Gelecek

Cumhuriyet'in ilanı ve komünistler

1922'de Anadolu'daki işgale son verilmiş, emperyalistler kovulmuştu. Şimdi herkes için yeni bir dönem açılacaktı. TKP Kurtuluş Savaşı'nın bitişini ve yeni cumhuriyetin ilanını nasıl karşıladı? Şefik Hüsnü erkler ayrılığını neden eleştirdi, ne önerdi? Komintern ve TKP ilişkisi bu dönemde nasıldı? Komünistler şimdi ilerici-gericilik kavgasının sürdüğü, yeni devletin niteliği üzerindeki mücadelenin devam ettiği, sınıf mücadelesinin keskinleştiği yeni koşullarda hem bir parti haline gelmeye, hem de devrimi aramaya devam ediyor...

20.00 İşçiden

İşçi avukatlar gerçeği

İşçiden'de bu hafta TKP'li hukukçuların son dönemde işçi avukatlar ve stajyer avukatların isimlerinin "yargı reformu" kapsamında gündeme gelmesine ilişkin yaptığı açıklama ile vurgulanan gündemler tartışılıyor. Program konuğu Avukat Aydın Yürek, stajyer avukatların çalışma koşullarını, işçi avukatlık kavramını ve geçtiğimiz günlerde arka arkaya gelen avukat intiharları üzerinden, ülkede hukukçuların gerçek gündemini aktarıyor.

21.30 Burası Ankara

Aşı karşıtı: Sus artık!

Burası Ankara'da bu hafta aşı karşıtlığı, aklına geleni sosyal medyada paylaşan bilim insanlarının bundaki payı ve yapılması gerekenler konuşuluyor.