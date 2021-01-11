soL TV'de 11 Ocak programı

soL TV'nin bugünkü program akışı şu şekilde:

19.00 soL Kültür - Köle Kul Amele

soL Kültür'e bu hafta yeni çıkan "Köle Kul Amele" kitabının yazarı Kaya Tokmakçıoğlu konuk oluyor. E. Zeynep Suda ve Kaya Tokmakçıoğlu, kitabın alt başlığı da olan "İstanbul'un Toplumsal Mücadeleler Tarihi" ekseninde kitabı ve İstanbul'u konuşuyor.

20.00 soL Bakış - Düzenin Üniversite İle İmtihanı

Cumhuriyet yıkıldı. AKP birer cumhuriyet kurumu olan üniversiteleri de dönüştürüp kendi çıkarlarına göre biçimlendirmek istiyor. AKP marifetiyle atanan üniversite yöneticilerinin çoğunun geçmişinde AKP militanlığı var. Ancak bu gidiş Boğaziçi Üniversitesinde etkili bir direnişle karşılaştı. soL Bakış, düzenin üniversiteyi şekillendirme çabalarını mercek altına aldı.

21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor - Üniversitelerin Günümüzde Geldiği Durum

Dayanışma Meclisi Tartışıyor'da bu hafta üniversitelerin günümüzde geldiği durum konuşulacak. Barış Terkoğlu moderatörlüğünde, Rıfat Okçabol, Özgür Aydın ve Ekin Şen programın konukları.