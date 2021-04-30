Gazeteci Ali Ufuk Arikan ile TKP Merkez Komite üyeleri Savaş Sarı, Alpaslan Savaş ve Senem Doruk soL Bakış 1 Mayıs özel programında canlı yayında soL TV'de olacak.
Canlı yayında 1 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.00'de sol TV'de:
Haber Merkezi
soL TV'de 1 Mayıs özel programı
sol TV'de 1 Mayıs özel programı Cumartesi akşamı saat 21.00'den itibaren canlı yayında. Programa gazeteci Ali Ufuk Arikan, TKP MK üyeleri Savaş Sarı, Alpaslan Savaş ve Senem Doruk katılıyor.
Haber Merkezi
Gazeteci Ali Ufuk Arikan ile TKP Merkez Komite üyeleri Savaş Sarı, Alpaslan Savaş ve Senem Doruk soL Bakış 1 Mayıs özel programında canlı yayında soL TV'de olacak.
Canlı yayında 1 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.00'de sol TV'de: