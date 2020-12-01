soL TV'de 1 Aralık programı

soL TV'de bugün saat 16.00'da yayınlanacak olan Tarih ve Gelecek programının 4. bölümünde konu 2. Abdülhamid. Araştırmacı-tarihçi Barış Zeren'in konuk olduğu programda Türk sağı tarafından yüceltilen, ülkenin modernleşme serüveninin panzehiri olarak sunulan 2. Abdülhamid'in kişiliği, yönetim anlayışı, aydınlarla ilişkisi ve dış politika tercihleri ele alınacak.

Saat 20.00'de yaynlanacak olan İşçiden programında ise bu hafta öğretmenler Türkiye'de öğretmen olmayı anlatıyor. Stüdyo konukları, piyasaya düşmüş eğitim sisteminde ve pandemi döneminde öğretmenlerin çalışma koşulları ve mesleki gündemlerini tartışacak. Programa ayrıca geçen yıl başarıyla gerçekleştirilen Doğa Koleji mücadelesi ve kazanımlarını aktaracak bir öğretmen telefon ile katılacak.

Bu haftaki Burası Ankara yayınında Melih Gökçek'ten bugüne, gericiliğin, piyasanın kesintisiz saldırdığı Ankara konuşulacak. Atatürk Orman Çiftliği talanından Ankapark'ın dinozorlarına, İller Bankası'nın yıkımından Cebeci Stadına, Saraçoğlu Mahallesi'nden Demir Kafes'e kadar çok sayıda sorunun Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan yanıtlanacağı program saat 21.30'da.