soL TV yayına başlıyor

soL TV, bugün saat 15.00’te canlı yayınla başlıyor.

Kanal, saat 15.00'te canlı yayınlanacak soL Bakış programıyla yayına başlayacak. Programda TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, akademisyen Fatih Yaşlı ve iktisatçı Oğuz Oyan'ın katılımıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası değerlendirilecek.

Saat 16.00'da başlayacak soL Kültür programında Türkiye Komünist Partisi'nin 100. yılı için Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde açılan "Hiç Boyun Eğer Mi İnsan" sergisi konuşulacak

Saat 20.00'de başlayacak soL Bakış programında AKP'nin Somali'de somutlanan Yeni Osmanlıcılık ve İhvan politikası incelenecek.

Saat 21.00'de başlayacak Kemal Okuyan'la Gündem programında Okuyan, İzmir depremi, ABD seçimleri, Dayanışma Meclisi ve Cumhuriyet kutlamalarına ilişkin Orhan Gökdemir'in sorularını yanıtlayacak.

Yayını bu linkte takip edebilirsiniz: https://www.youtube.com/soLTVkanal