soL TV | Uzaktan çalışma ve çalışmanın geleceği

soL TV'de bugünün programı şu şekilde:

19.00 soL Kültür: İlyas Salman ile söyleşi

soL Kültür’ün bu haftaki konuğu oyuncu İlyas Salman. Salman, sanat ve mücadele yolculuğunun dününü ve bugününü sanatçı dostu Orhan Aydın ile birlikte anlatıyor.

20.00 soL Bakış: TKP’den AKP’li İdareciler Hakkında Suç Duyurusu

TKP Boğaziçi eylemleri sırasında öğrencilerin maruz kaldığı muamele sebebiyle Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, İsmail Çataklı, Devlet Bahçeli ve eylemcilere şiddet uygulayan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. soL Bakış suç duyurusunu sizin için izledi.

21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Uzaktan Çalışma ve Çalışmanın Geleceği

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta uzaktan çalışma ve çalışmanın geleceği tartışılıyor. Orhan Gökdemir moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları Burçak Özoğlu, Selahattin Kural ve Gamze Yücesan Özdemir.