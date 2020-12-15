soL TV | Türkiye'den yoksulluk manzaraları: Bir ihtimal daha var

Türkiye derin bir ekonomik kriz içinde. Kendini tarihin akışına bırakmış AKP'nin bu krizle nasıl baş edeceğiz tartışılırken üzerinde koronavirüs salgını geldi, krizi buhrana dönüştürdü.

AKP iktidarı ise krizin artırdığı yoksullaşmaya karşı ülkenin varını yoğunu bir avuç patrona aktararak "mücadele ediyor." Yoksul intiharlarına karşı başını kuma gömmeyi tercih ediyor. Ülke tarihinde uzun süredir ilk defa yaygın açlık tehlikesi var.

soL Bakış AKP'nin varlıklarını inkar ettiği yoksulların durumunu mercek altına aldı.

Salgının bölgeler arası eşitsizlikleri daha da artırması bekleniyor. OECD'nin raporuna göre salgına en dezavantajlı yakalanan ülkelerden biri Türkiye. Türkiye OECD arasında bölgesel eşitsizliğin de en fazla olduğu ülke durumunda.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 30'a ulaştı. DİSK-AR araştırmasına göre ümitsiz işisizlerin sayısı son bir yılda 613 binden 1 milyon 331 bine yükseldi.

Ama her şeye rağmen intihar bir seçenek değil. Bir ihtimal daha var, o da örgütlenip bu düzeni değiştirmek.