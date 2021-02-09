soL TV | TRT'nin kuruluşundan Türkiye'nin çözülüşüne tarihe tanıklık

soL TV'de bugünün programı şu şekilde:

19.00 Tarih ve Gelecek

Rusya'da Halkçılık akımı (Narodnizm)

Tarih ve Gelecek programında bu hafta "Halkçılık" akımının Rusya'da ortaya çıkış öyküsü ele alınıyor. Hangi tarihsel koşullarda tarih sahnesine çıktı, neyi savundu, ne miras bıraktı? Türkiye'ye etkisi ne oldu? Lenin halkçılık akımını nasıl değerlendiriyordu? Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı-tarihçi Barış Zeren yanıtlıyor.

20.00 İşçiden

Göçmen işçiler: "... sanki doğduk bir anadan..."

İşçiden'de bu hafta gündemde göçmen işçiler var. Programda konukların katılımıyla, göçmen işçilerin karşı karşıya kaldıkları durumlar ele alınırken işçi sınıfının tüm bileşenleriyle ortak mücadelesinin gerekliliği vurgulanıyor.

21.30 Burası Ankara

Bir yönetmen gözünden TRT'nin kuruluşundan Türkiye'nin çözülüşüne tarihe tanıklık

Yıl 1945 Türkiye çok partili döneme geçiyor, yıl 1968 Türkiye'de ilk televizyon programı yayınlanıyor, yıl 1983 Mamak cezaevi aydınlarla doluyor, yıl 2004 TRT kurucuları bankamatik memuru olmakla itham ediliyor, yıl 2021 aşağı bakmayan gençlik geleneğe sahip çıkıyor…