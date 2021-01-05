2021'in ilk Tarih ve Gelecek programında Osmanlı İmparatorluğu'nun hakkında en fazla söylence üretilen gizli yapılanması Teşkilat-i Mahsusa konuşuldu.
Araştırmacı-tarihçi Mehmet Bozkurt, gazeteci Volkan Algan'ın sorularını yanıtladı.
soL TV | Tarih ve Gelecek'te bu hafta: Teşkilat-i Mahsusa
Tarih ve Gelecek programının bu bölümünde Teşkilat-i Mahsusa konuşuldu.
Haber Merkezi
2021'in ilk Tarih ve Gelecek programında Osmanlı İmparatorluğu'nun hakkında en fazla söylence üretilen gizli yapılanması Teşkilat-i Mahsusa konuşuldu.
Araştırmacı-tarihçi Mehmet Bozkurt, gazeteci Volkan Algan'ın sorularını yanıtladı.