soL TV | Tarih ve Gelecek'te bu hafta: Sovyet Rusya ve Milli Mücadele dostluğu

soL TV'nin Tarih ve Gelecek programının 2. bölümünde Türkiye tarihinin unutturulan, resmi anlatılarda kendine yer bulamayan kritik bir sayfası konuşuldu.

Henüz kurulmuş olan ve iç savaşla boğuşan Sovyet Rusya ve emperyalizme karşı Anadolu'da verilen bağımsızlık mücadelesinin hayati dostluğunu Volkan Algan'ın moderatörlüğünde tarihçi-doktor Gözde Somel ve araştırmacı-tarihçi Barış Zeren anlattı.