soL TV | Tarih ve Gelecek: Yeşil Ordu Cemiyeti

Tarih ve Gelecek'in bu haftaki bölümünde 1920 Ankara'sında kısa bir süre varlık gösteren Yeşil Ordu Cemiyeti ele alınıyor. Dönemin politik atmosferini anlamamıza yardımcı olan bu kurumun hangi koşullarda, ne amaçla kurulduğunun, ne tür faaliyetlerde bulunduğunun ve nasıl ortadan kalktığının konuşulacağı programda Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı tarihçi Mehmet Bozkurt yanıtlayacak.