soL TV | Tarih ve Gelecek: İstiklal Mahkemeleri

Tarih ve Gelecek'in bu haftaki bölümünde Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli görevler gören İstiklal Mahkemeleri konu ediliyor. Bu mahkemeler yargısız infaz kurumları mıydı, yoksa bir hukuku var mıydı? Neden ve nasıl kuruldular? Yetkiyi kimden alıp, hangi kararlara imza attılar? Volkan Algan soruyor, araştırmacı tarihçi Mehmet Bozkurt yanıtlıyor.