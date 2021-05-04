Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde sahaflık ve sahaflık tarihi konuşuldu. Volkan Algan'ın sorularını Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar yanıtladı.
Tarih ve Gelecek Bölüm 26: Dünden bugüne sahaflık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Tarih ve Gelecek: Dünden bugüne sahaflık
Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde sahaflık ve sahaflık tarihi konuşuldu.
Haber Merkezi
Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde sahaflık ve sahaflık tarihi konuşuldu. Volkan Algan'ın sorularını Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar yanıtladı.
Tarih ve Gelecek Bölüm 26: Dünden bugüne sahaflık