soL TV | Tarih ve Gelecek: Dünden bugüne sahaflık

Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde sahaflık ve sahaflık tarihi konuşuldu.

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Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde sahaflık ve sahaflık tarihi konuşuldu. Volkan Algan'ın sorularını Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar yanıtladı.

Tarih ve Gelecek Bölüm 26: Dünden bugüne sahaflık

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Karantina günlerinde sahaflık: Yoldaşımız biraz kitap, biraz film, biraz müzik

 