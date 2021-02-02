soL TV | Tarih ve Gelecek: Çerkez Ethem Bey

Tarih ve Gelecek programında bugün Çerkez Ethem Bey ele alınacak.

Haber Merkezi

Tarih ve Gelecek programında iki bölüm halinde ülkemiz yakın tarihinin en tartışmalı isimlerinden birisi, Çerkez Ethem Bey ele alınacak.

Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı-tarihçi Mehmet Bozkurt yanıtlıyor.

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