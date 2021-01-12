soL TV | Tarih ve Gelecek Bölüm 10: Cumhuriyet'in ilanı ve komünistler

TKP Kurtuluş Savaşı'nın bitişini ve yeni cumhuriyetin ilanını nasıl karşıladı? Şefik Hüsnü erkler ayrılığını neden eleştirdi, ne önerdi? Komintern ve TKP ilişkisi bu dönemde nasıldı?

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