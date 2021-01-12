soL TV | Tarih ve Gelecek Bölüm 10: Cumhuriyet'in ilanı ve komünistler

Tarih ve Gelecek'te bu hafta komünistlerin Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilanı dönemindeki durumu ele alınıyor.

Haber Merkezi

TKP Kurtuluş Savaşı'nın bitişini ve yeni cumhuriyetin ilanını nasıl karşıladı? Şefik Hüsnü erkler ayrılığını neden eleştirdi, ne önerdi? Komintern ve TKP ilişkisi bu dönemde nasıldı? 

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