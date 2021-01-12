TKP Kurtuluş Savaşı'nın bitişini ve yeni cumhuriyetin ilanını nasıl karşıladı? Şefik Hüsnü erkler ayrılığını neden eleştirdi, ne önerdi? Komintern ve TKP ilişkisi bu dönemde nasıldı?
Tarih ve Gelecek'in yeni bölümü soL TV'nin Youtube kanalında:
Erhan Nalçacı
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Tarih ve Gelecek Bölüm 10: Cumhuriyet'in ilanı ve komünistler
Tarih ve Gelecek'te bu hafta komünistlerin Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilanı dönemindeki durumu ele alınıyor.
Haber Merkezi
TKP Kurtuluş Savaşı'nın bitişini ve yeni cumhuriyetin ilanını nasıl karşıladı? Şefik Hüsnü erkler ayrılığını neden eleştirdi, ne önerdi? Komintern ve TKP ilişkisi bu dönemde nasıldı?
Tarih ve Gelecek'in yeni bölümü soL TV'nin Youtube kanalında: