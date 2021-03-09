soL TV | Tarih ve Gelecek: 3 Mart İnkılap Kanunları

Tarih ve Gelecek'te bu hafta 3 Mart 1924'te kabul edilen İnkılap Kanunları ele alınıyor. Araştırmacı-tarihçi Barış Zeren, programda Volkan Algan'ın sorularını yanıtlıyor.

Programın tanıtım yazısı şöyle:

3 Mart 1924'te kabul edilen İnkılap Kanunları cumhuriyet tarihi açısından son derece önemli. Bu kanunlarla Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı mensuplarının Türkiye dışına çıkarılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu çıkarıldı. Şer'iye ve Evkaf ve Harbiye Bakanlıkları kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Bunlar ne anlama geliyordu ve neden hayati öneme sahiplerdi? Tarih ve Gelecek'te Volkan Algan soruyor, araştırmacı-tarihçi Barış Zeren yanıtlıyor.