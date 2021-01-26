soL TV | Tanzimat: İtiraf edilmemiş devrim

Tarih ve Gelecek'in bu haftaki bölümünde Tanzimat'ın yakın tarih açısından ne anlama geldiği konuşuluyor.

Haber Merkezi

Tarih ve Gelecek'in bu haftaki bölümünde Tanzimat'ın yakın tarih açısından ne anlama geldiği konuşuluyor. Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı-tarihçi Barış Zeren yanıtlıyor.

 

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soL TV | Tarih ve Gelecek Bölüm 6: Osmanlı Sosyalizmi