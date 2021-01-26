Tarih ve Gelecek'in bu haftaki bölümünde Tanzimat'ın yakın tarih açısından ne anlama geldiği konuşuluyor. Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı-tarihçi Barış Zeren yanıtlıyor.
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Tanzimat: İtiraf edilmemiş devrim
Tarih ve Gelecek'in bu haftaki bölümünde Tanzimat'ın yakın tarih açısından ne anlama geldiği konuşuluyor.
Haber Merkezi
Tarih ve Gelecek'in bu haftaki bölümünde Tanzimat'ın yakın tarih açısından ne anlama geldiği konuşuluyor. Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı-tarihçi Barış Zeren yanıtlıyor.