soL TV | soL Mikrofon: Covid-19 kısıtlamaları

soL TV'de bugünün programı şu şekilde:

19:30 soL Mikrofon

Covid-19 kısıtlamaları

Bu hafta halkımıza Covid-19 kısıtlamaları hakkındaki görüşlerini sorduk: Halka her şey yasakken AKP'nin kongreler yapmasına ne diyorsunuz?

20:00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Dengin Ceyhan ile Müziğe Dair

Boyun Eğmeyen Şarkılar'da Gülcan Altan’ın bu haftaki konuğu özel yetenek piyanist Dengin Ceyhan. Müziğe, müzisyene ve piyanist olmaya dair konuşulan programda Ceyhan "Dengin plays Pentagram" albümünden parçalar çalarken Gülcan Altan ile birlikte özel bir performansa da imza attı.