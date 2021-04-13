soL TV | Siyasal İslam'ın ortaya çıkışı ve Soğuk Savaş

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.00 Tarih ve Gelecek

Siyasal İslam'ın ortaya çıkışı ve Soğuk Savaş

Tarih ve Gelecek'te bu hafta Türkiye'nin etkili ilk İslamcı dergilerinden Hilal üzerinden, Siyasal İslam'ın ortaya çıkışındaki Soğuk Savaş ve ABD damgası ele alınıyor. Volkan Algan'ın sorularını akademisyen Cangül Örnek yanıtlıyor

20.00 İşçiden

Gücümüz birliğimizdir

İşçiden bu hafta 1. Olağan Genel Kurulunu tamamlayan Birlik Sendikası ile buluşuyor. Programda, Birlik Sendikası Genel Sekreteri Banu Yıldırım, Örgütlenme Sekreteri Edanur Çukadar, Genel Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri Ali Engin Özçelik sendikanın militan sınıf sendikacılığı anlayışını izleyicilerle paylaşıyor.

21.30 Burası Ankara

40. edebiyat yılında Erendiz Atasü anlatıyor...

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu 40. edebiyat yılını kutladığımız Erendiz Atasü. Erkan Yıldız'ın sorularını cevaplayan Atasü, yazarlık serüveninin nasıl başladığından "münferit feminist"liğinin nedenlerine, neo-liberalizmin baştan çıkardıklarından, kimleri okumayı sevdiğine pek çok soruya cevap veriyor.