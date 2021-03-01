soL TV | Salgın günlerinde kültür sanat emekçileri

soL TV'de bugün Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında salgın günlerinde kültür sanat emekçileri masaya yatırılıken, Renkli Kütüphane'de çocuk masalları ele alınıyor.

Haber Merkezi

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19:00 soL Kültür

Renkli Kütüphane: Masallar çocuklar için neden önemlidir?

Çocuklarımıza hangi yaşta hangi masalları anlatmalı ya da okumalıyız? Büyük Usta Nâzım Hikmet'in dediği gibi "...nasyonalizmin sökmeyeceği kültür alanlarından biri" olan masallar dünyasıyla ilgili merak edilenleri eğitimci ve masal anlatıcısı İnci Gül ile konuştuk.

21:00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

Salgın Günlerinde Kültür Sanat Emekçileri

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta salgın günlerinde kültür sanat emekçilerinin durumu konuşuluyor. Musa Özuğurlu moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları oyuncu Levent Üzümcü, sanat tarihçisi-küratör Fırat Arapoğlu ve Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu.

Haber

Kültür sanat emekçilerinden İstanbul ve Ankara'da eylem