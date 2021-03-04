soL TV | Mars'ın keşfi ve uzay araştırmaları

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şu şekilde:

19.00 soL Bilim ve Aydınlanma: Mars'ın keşfi ve uzay araştırmaları

Bilim ve Aydınlanma programında bu hafta, Perseverance aracının Mars'a inişi ile geniş bir kesimin gündemine 'yeniden' oturan uzay çalışmaları hakkında BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı, Uzay Komisyonu Sekreteri Ogün Eratalay ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

20.00 Dünyanın Politikası: Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu’ndan Theo Dalmara ve Liz Payne ile 8 Mart ve emekçi kadınlar üzerine...

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konukları Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu’ndan Theo Dalmara ve Liz Payne. Programda yaklaşan 8 Mart’ın Britanya ve Yunanistan’daki yansımaları, kadın mücadelesiyle sosyalizm mücadelesi arasındaki ilişki ve Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu’nun barış ve sosyalizm mücadelesine olan katkıları gibi detaylar masaya yatırılıyor.