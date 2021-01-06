soL TV | Kemal Okuyan'la Gündem bu akşam 21.00'de

soL TV'de her hafta pazartesi günleri bir gazetecinin TKP Genel Sekteri Kemal Okuyan'a güncel gelişmelerle ilgili sorular yönelttiği Kemal Okuyan'la Gündem programının yayın günü değişti.

Bundan sonra çarşamba günleri saat 21.00'de yayınlanacak programda bu hafta Orhan Gökdemir soracak, Kemal Okuyan yanıtlayacak.

Son günlerde gelişmeler hız kazanırken laiklik ve darbe tartışmaları ile Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmeler gündemin üst sıralarında yerini buluyor.

Yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: