soL TV | Kemal Okuyan yanıtlıyor: İnsan Hakları Eylem Planı ne anlama geliyor?

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19:00 Ekoloji Sağlık ve Toplum

AKP ormanlarımıza saldırıyor!

Bu ilk programımızda, AKP’nin ormanların imara açılması yönünde attığı adımı, 2018 yılında yapılan bir değişiklikle Orman Kanunu’na getirilen “Ek 16. Madde”yi ele aldık. Program konuklarımız Kırsal Çevre ve Ormancılık Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Orman Mühendisi Ahmet Demirtaş ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay.

20.00 soL Bilim ve Aydınlanma

Mars'ın keşfi ve uzay araştırmaları

Bilim ve Aydınlanma programında bu hafta, Perseverance aracının Mars'a inişi ile geniş bir kesimin gündemine "yeniden" oturan uzay çalışmaları hakkında BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı, Uzay Komisyonu Sekreteri Ogün Eratalay ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

21:00 Kemal Okuyan’la Gündem

İnsan Hakları Eylem Planı ne anlama geliyor?

Kemal Okuyan'la Gündem programının bu haftaki konuk gazetecisi Şule Aydın. İnsan Hakları Eylem Planı ne anlama geliyor?