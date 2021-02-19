soL TV | Kadıköy Belediyesi emekçilerinin direnişi

soL TV, bugün üç ayrı programla izleyinlerin karşısında olacak.

soL TV'nin bugünkü program akışı şöyle:

19:00 soL Bakış

Kadıköy Belediyesi Emekçilerinin Direnişi

Kadıköy Belediyesi emekçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine üç gün önce başlattığı grevde dün dramatik gelişmeler yaşandı.

Bu gelişmeler yaşanırken Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü, Kadıköy’de grevde olan işçilere destek ziyaretindeydi.

soL Bakış Kadıköy Belediyesi emekçilerinin direnişi mercek altına aldı.

19:30 soL Mikrofon

Artan gıda fiyatları

soL Mikrofon'da bu hafta yurttaşlara gıda fiyatlarının hızla artmasının sebebi hakkındaki görüşlerini sorduk. Gıda fiyatlarının artmasının sebebi aracılar mı yoksa iktidar mı?

20:00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Cansu Fırıncı ile sanata dair

Boyun Eğmeyen Şarkılar'a bu hafta oyuncu Cansu Fırıncı konuk oluyor. Edebiyat, şiir ve sanatçının bir aydın olarak sorumluluğuna dair konuşulan programda Gülcan Altan türküler seslendiriyor.