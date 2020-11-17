İşçiden programı bu hafta tartışmalı torba yasa ile gündeme gelen esnek çalışma uygulamalarını genç işçilerin katılımıyla ele alıyor.
İşçiden saat 20:00'de soL TV'de
Haber Merkezi
soL TV | İşçiden'de bu hafta: Torbanın içinden çıkanlar
İşçiden bu hafta tartışmalı torba yasa ile gündeme gelen esnek çalışma uygulamalarını genç işçilerin katılımıyla ele alıyor.
Haber Merkezi
İşçiden programı bu hafta tartışmalı torba yasa ile gündeme gelen esnek çalışma uygulamalarını genç işçilerin katılımıyla ele alıyor.
İşçiden saat 20:00'de soL TV'de