soL TV | İşçiden'de bu hafta: Asla yalnız değiliz!

İşçiden'de bu hafta emekçi kadınlar salgın dönemiyle birlikte derinleşen saldırı, tehdit ve çifte iş yüklerini tartışıyor.

Stüdyo konuğu olan iki kadın sağlık emekçisi COVID-19 pandemisi sonrası hastanelerde ve diğer sağlık merkezlerinde yaşananları, her meslekten sağlık çalışanının yüklendiği yükü ve gerilimleri paylaşıyor.

Programa ayrıca, çağrı merkezi, yazılım ve banka işçisi kadınlar, sesleri ile katılarak salgın günlerinde artan iş yükü ile evden çalışma ve çocuk bakımı, ev işleri gibi alanlarda karşılaştıkları çifte baskıyı aktarıyor.

İşçiden bu haftaki programın sonunda, kadın emekçilerin salgın koşullarında karşılaştıkları zorluklarla mücadele yollarını bir kadın avukat ile konuşuyor.

İşçiden saat 20:00'de soL TV'de