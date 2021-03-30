İşçiden bu hafta İstanbul Sözleşmesi gündemini ele alıyor. Programda Avukat Deniz Aksoy ve komünist LGBT'leri temsilen Onur Çuvalcı sözleşme tartışmalarını emekçiler cephesinden tartışıyor.
Belma Nur Kartal
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | İşçiden: Yaşam ve Var Olma hakkımız
İşçiden bu hafta İstanbul Sözleşmesi gündemini ele alıyor.
Haber Merkezi
İşçiden bu hafta İstanbul Sözleşmesi gündemini ele alıyor. Programda Avukat Deniz Aksoy ve komünist LGBT'leri temsilen Onur Çuvalcı sözleşme tartışmalarını emekçiler cephesinden tartışıyor.