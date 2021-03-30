soL TV | İşçiden: Yaşam ve Var Olma hakkımız

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İşçiden bu hafta İstanbul Sözleşmesi gündemini ele alıyor.

Haber Merkezi

İşçiden bu hafta İstanbul Sözleşmesi gündemini ele alıyor. Programda Avukat Deniz Aksoy ve komünist LGBT'leri temsilen Onur Çuvalcı sözleşme tartışmalarını emekçiler cephesinden tartışıyor.

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Kadınlar Kadıköy'de toplandı: Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula

 