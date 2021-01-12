soL TV | İşçiden: İşçi avukatlar gerçeği

İşçiden'de bu hafta TKP'li hukukçuların son dönemde işçi avukatlar ve stajyer avukatların isimlerinin "yargı reformu" kapsamında gündeme gelmesine ilişkin yaptığı açıklama ile vurgulanan gündemler tartışılıyor. Program konuğu Avukat Aydın Yürek; stajyer avukatların çalışma koşullarını, işçi avukatlık kavramını ve geçtiğimiz günlerde arka arkaya gelen avukat intiharları üzerinden, ülkede hukukçuların gerçek gündemini aktarıyor.