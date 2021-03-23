soL TV | İşçiden: İki teker üzerinde

İşçiden bu hafta motokuryeleri gündemine alıyor. 

Haber Merkezi

İşçiden bu hafta uzaktan alışverişin temel hizmet değerini yaratanları, pandemide evde kalamayanları, gece gündüz sokakta iki teker üzerinde olanları, motokuryeleri gündemine alıyor. 

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