İşçiden bu hafta uzaktan alışverişin temel hizmet değerini yaratanları, pandemide evde kalamayanları, gece gündüz sokakta iki teker üzerinde olanları, motokuryeleri gündemine alıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
soL TV | İşçiden: İki teker üzerinde
İşçiden bu hafta motokuryeleri gündemine alıyor.
Haber Merkezi
İşçiden bu hafta uzaktan alışverişin temel hizmet değerini yaratanları, pandemide evde kalamayanları, gece gündüz sokakta iki teker üzerinde olanları, motokuryeleri gündemine alıyor.