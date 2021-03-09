soL TV | İşçiden: Emeğin karşılığını vermemek en büyük ihanet

İşçiden bu hafta, iki ayrı özel gündemle yayınlanıyor. İlkinde, aylarca ücretlerini alamayan ve zorlu koşullarda çalışmaya mahkum edilen Pamukkale Turizm emekçileri, nasıl bir araya geldiklerini ve mücadele ederek elde ettikleri kazanımları aktarıyor. Programda ayrıca, Türkiye'deki göçmen ve mülteci kadınlar Komünist Kadınların 8 Mart çağrısına seslerini katıyor.