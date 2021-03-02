soL TV | İşçiden: Daha azına razı değiliz!

Bu hafta İşçiden Ankara’nın dört yanından Kadın Dayanışma Komiteleri temsilcilerini konuk ediyor. Programda emekçi kadınlar, dayanışma mücadelelerini ve yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü için planlarını anlatıyor.
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Bu hafta İşçiden Ankara’nın dört yanından Kadın Dayanışma Komiteleri temsilcilerini konuk ediyor.
Haber Merkezi
Bu hafta İşçiden Ankara’nın dört yanından Kadın Dayanışma Komiteleri temsilcilerini konuk ediyor. Programda emekçi kadınlar, dayanışma mücadelelerini ve yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü için planlarını anlatıyor.