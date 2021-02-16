İşçiden bu hafta işçi sağlığı ve iş güvenliği başlıklarını pandemi dönemi güncelliğinde tartışıyor. Program konuğu İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi- İSİG Ankara Temsilcisi Kansu Yıldırım.
soL TV | İşçiden: Çalışırken ölmek istemiyoruz!
İşçiden bu hafta işçi sağlığı ve iş güvenliği başlıklarını pandemi dönemi güncelliğinde tartışıyor.
Haber Merkezi
İşçiden bu hafta işçi sağlığı ve iş güvenliği başlıklarını pandemi dönemi güncelliğinde tartışıyor. Program konuğu İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi- İSİG Ankara Temsilcisi Kansu Yıldırım.