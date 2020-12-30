İşçiden'de 2020 yılının son programında, Çağrı Merkezi emekçileri gündemi ele alınıyor.
Programda, Burçak Özoğlu'nun konuğu "İnatçı köstebek: c̜ağrı merkezlerinde gençlik, sınıf ve direniş" kitabı yazarı Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir.
Haber Merkezi
soL TV | İşçiden: Çağrı Merkezi Emekçileri
İşçiden'de 2020 yılının son programında, Çağrı Merkezi emekçileri gündemi ele alınıyor.
Haber Merkezi
İşçiden'de 2020 yılının son programında, Çağrı Merkezi emekçileri gündemi ele alınıyor.
Programda, Burçak Özoğlu'nun konuğu "İnatçı köstebek: c̜ağrı merkezlerinde gençlik, sınıf ve direniş" kitabı yazarı Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir.