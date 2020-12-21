soL TV | İşçiden Bölüm 7: Yapıcılar

İşçiden programında bu hafta inşaat sektöründeki çalışma koşulları ve ve buna karşı mücadele olanakları ele alınıyor.

Haber Merkezi

İşçiden'in bu haftaki konukları inşaat işçileri.

Programda AKP döneminde rant ve yağmanın öne çıktığı alanlardan olan inşaat sektöründeki çalışma koşullarının durumu ve buna karşı mücadele olanakları ele alınıyor.

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'Tüm inşaat sektörü devletleştirilmeli'