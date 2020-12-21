İşçiden'in bu haftaki konukları inşaat işçileri.
Programda AKP döneminde rant ve yağmanın öne çıktığı alanlardan olan inşaat sektöründeki çalışma koşullarının durumu ve buna karşı mücadele olanakları ele alınıyor.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
soL TV | İşçiden Bölüm 7: Yapıcılar
İşçiden programında bu hafta inşaat sektöründeki çalışma koşulları ve ve buna karşı mücadele olanakları ele alınıyor.
Haber Merkezi
İşçiden'in bu haftaki konukları inşaat işçileri.
Programda AKP döneminde rant ve yağmanın öne çıktığı alanlardan olan inşaat sektöründeki çalışma koşullarının durumu ve buna karşı mücadele olanakları ele alınıyor.