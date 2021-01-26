soL TV | İşçiden: Aşının emekçileri, emekçilerin aşısı

Burçak Özoğlu'nun sunduğu İşçiden programında bu hafta, aşı gündemi emekçilerin perspektifinden ele alınıyor. Programda bir yıldan az sürede kullanıma hazır hale gelen COVID-19 aşısının ortaya çıkışındaki her aşamaya değer katan emek biçimleri görünür kılınıyor. İşçiden, izleyicilere aşının emekçileri sayesinde COVID-19 aşılarının sermayenin değil emekçilerin aşısı olduğunu hatırlatıyor.