soL TV | İşçiden: Aşının emekçileri, emekçilerin aşısı

Burçak Özoğlu'nun sunduğu İşçiden programında bu hafta, aşı gündemi emekçilerin perspektifinden ele alınıyor.

Haber Merkezi

Burçak Özoğlu'nun sunduğu İşçiden programında bu hafta, aşı gündemi emekçilerin perspektifinden ele alınıyor. Programda bir yıldan az sürede kullanıma hazır hale gelen COVID-19 aşısının ortaya çıkışındaki her aşamaya değer katan emek biçimleri görünür kılınıyor. İşçiden, izleyicilere aşının emekçileri sayesinde COVID-19 aşılarının sermayenin değil emekçilerin aşısı olduğunu hatırlatıyor.

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