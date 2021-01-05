soL TV | İşçiden: Asgari ücret

Yılın ilk yayınında İşçiden'de 2020'nin son günlerinde açıklanan asgari ücret zammı gündeme alınıyor. Programda asgari ücretin neden ve nasıl belirlendiği üzerine kısa bilgiler verildikten sonra, konunun esas muhatabı olan işçilerden gelen görüşler izleyicilerle paylaşılıyor. İşçiden'de ayrıca Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu da asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunuyor.