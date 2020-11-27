soL TV'de "Gençler Tartışıyor" programında bu hafta 3 üniversiteli genç kadın Türkiye'yi, geleceklerini, çok tartışılan "Z Kuşağını" konuşuyor.
Programı izlemek için:
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
soL TV | Gençler Tartışıyor: Nedir bu Z kuşağı?
'Gençler Tartışıyor' programında bu hafta üç üniversiteli, 'Z kuşağı' tartışmalarını masaya yatırdı.
Haber Merkezi
soL TV'de "Gençler Tartışıyor" programında bu hafta 3 üniversiteli genç kadın Türkiye'yi, geleceklerini, çok tartışılan "Z Kuşağını" konuşuyor.
Programı izlemek için: