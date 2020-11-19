Gençler Tartışıyor programı bu hafta sokakta gençlere mikrofon uzatıyor: KYK kredileri ne olacak, gençler borçlanarak yaşamlarına ne kadar devam edebilecek?
Saat 21.00'de yayına girecek olan programı soL TV'nin Youtube kanalından izleyebilirsiniz:
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soL TV | Gençler Tartışıyor: Ne olacak bu KYK borçları?
Gençler Tartışıyor programı bu hafta KYK borçlarına ilişkin sokağın nabzını tutuyor.
Haber Merkezi
Gençler Tartışıyor programı bu hafta sokakta gençlere mikrofon uzatıyor: KYK kredileri ne olacak, gençler borçlanarak yaşamlarına ne kadar devam edebilecek?
Saat 21.00'de yayına girecek olan programı soL TV'nin Youtube kanalından izleyebilirsiniz: