soL TV | Fidel hâlâ bizimle

Küba Devrimi’nin tarihsel önderi Fidel Castro’nun aramızdan ayrılışının dördüncü yılı için José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) tarafından özel bir anma programı hazırlandı.

Dün saat 21.00'de soL TV'den yayınlanan programı JMKDD Yönetim Kurulu üyesi Göksun Özhan sundu.

Programda Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez ile yapılan bir söyleşi de yer aldı.

Núñez, Fidel ile ilgili olarak hemen her Kübalı’nın özel anılara sahip olduğunu söyledikten sonra kendi anılarını aktadı.

Fidel’e ithafen Che'nin 1956'da yazmış olduğu bir şiirin de seslendirileceği programda Fidel için bestelenen Küba ezgileri ve Türkiye Komünist Partili Kadınların Küba halkıyla dayanışma mektubu da Küba dostları ile paylaşıldı.