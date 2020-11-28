Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin hazırladığı 'Engels ve Bilimde Diyalektik' belgeselinin ilk gösterimi Engels'in 200. doğum gününde soL TV'de yayımlandı.
Belgeseli izlemek için:
Yavuz Karamahmutoğlu
soL TV | Engels belgeseli yayında
Bilim ve Aydınlanma Akademisi'n hazırladığı 'Engels ve Bilimde Diyalektik' soL TV'de.
Haber Merkezi
Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin hazırladığı 'Engels ve Bilimde Diyalektik' belgeselinin ilk gösterimi Engels'in 200. doğum gününde soL TV'de yayımlandı.
Belgeseli izlemek için: