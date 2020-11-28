soL TV | Engels belgeseli yayında

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'n hazırladığı 'Engels ve Bilimde Diyalektik' soL TV'de.

Haber Merkezi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin hazırladığı 'Engels ve Bilimde Diyalektik' belgeselinin ilk gösterimi Engels'in 200. doğum gününde soL TV'de yayımlandı.

Belgeseli izlemek için: