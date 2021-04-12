soL TV | Emekçilerin ahlakı, patronun ahlaksızlığı: Kod 29, kısa çalışma ve diğerleri

soL TV'de bugünün yayın akışı şöyle:

19.00 soL Kültür

Oyun Sandalı'ndan yeni oyun: Manifesto

soL Kültür programına bu hafta Oyun Sandalı ekibinden Cansu Fırıncı ve Harun Güzeloğlu konuk oluyor. Konuklarımız ile 21 Nisan tarihinde canlı yayın gösterimiyle dünya prömiyeri yapacak olan oyunları Manifesto üzerine konuştuk.

20.00 soL Bakış

Yatak sırası beklerken yaşamını yitirdi

soL Bakış bu programda hastanede yatak bulamadığı için yaşamını kaydeden Aslı Özkısırlar'ın hikayesini yakınlarının tanıklıklarıyla ele alıyor.

21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

Emekçilerin Ahlakı, Patronun Ahlaksızlığı: Kod 29, KÇÖ ve diğerleri

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta Kod 29, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve diğer emekçi gündemleri konuşuluyor. Orhan Gökdemir moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları akademisyen Burçak Özoğlu, Patronların Ensesindeyiz Ağı koordinatörü Selahattin Kural ve Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir.