soL TV | Emekçi kadınlar: Daha azına razı değiliz!

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19:00 Tarih ve Gelecek

Yeşil Ordu Cemiyeti

Tarih ve Gelecek'in bu haftaki bölümünde 1920 Ankarası'nda kısa bir süre varlık gösteren Yeşil Ordu Cemiyeti ele alınıyor. Dönemin politik atmosferini anlamamıza yardımcı olan bu kurumun hangi koşullarda, ne amaçla kurulduğunun, ne tür faaliyetlerde bulunduğunun ve nasıl ortadan kalktığının konuşulacağı programda Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı tarihçi Mehmet Bozkurt yanıtlayacak.

20:00 İşçiden

Daha azına razı değiliz!

Bu hafta İşçiden Ankara’nın dört yanından Kadın Dayanışma Komiteleri temsilcilerini konuk ediyor. Programda emekçi kadınlar, dayanışma mücadelelerini ve yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü için planlarını anlatıyor.

21:30 Burası Ankara

Müyesser Yıldız: Yarınlar için korkmuyorum

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu Oda Tv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız oldu. Yıldız, askeri casusluk davasından, TSK envanterindeki silahların devrine, Genelkurmay Başkanı'nın budanan görevlerinden 'FETÖ' ile mücadelede gelinen noktaya pek çok soruya cevap veriyor.