soL TV | Ebeveyn Okulu: Evde hayat kime kolay?

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:
19:30 soL Mikrofon
Yeni Covid-19 kararları
Bu hafta halkımıza Covid-19 kısıtlamalarımın gevşetilmesi hakkındaki görüşlerini sorduk: İktidarın kısıtlamaları kontrollü yumuşatma kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
20:00 Boyun Eğmeyen Şarkılar
Ufuk Karakoç ile türküler ve hikayeleri
Bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar programımıza Ufuk Karakoç hikayelerini paylaştığı türkülerle konuk oluyor.
21:00 Ebeveyn Okulu
Evde hayat kime kolay?
Ebeveyn Okulu ilk programında, psikoterapist Dr. Nevin Eracar ve uzman psikolog Burak İsmanur pandeminin ev yaşamında öne çıkardıkları üzerine konuşuyor: Kadın olma ve anne olma rollerinin ayrımı ve kesişimi ve aile hayatına nasıl yansıyor? Anne babaların öğretmen rolüne yaklaşması/bulaşması ve sonuçları neler?