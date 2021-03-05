soL TV | Ebeveyn Okulu: Evde hayat kime kolay?

soL TV'de bugün Boyun Eğmeyen Şarkılar, soL Mikrofon ve Ebeveyn Okulu programları yayınlanacak.

Haber Merkezi

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle: 

19:30 soL Mikrofon 
Yeni Covid-19 kararları

Bu hafta halkımıza Covid-19 kısıtlamalarımın gevşetilmesi hakkındaki görüşlerini sorduk: İktidarın kısıtlamaları kontrollü yumuşatma kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

20:00 Boyun Eğmeyen Şarkılar
Ufuk Karakoç ile türküler ve hikayeleri

Bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar programımıza Ufuk Karakoç hikayelerini paylaştığı türkülerle konuk oluyor.

21:00 Ebeveyn Okulu
Evde hayat kime kolay?

Ebeveyn Okulu ilk programında, psikoterapist Dr. Nevin Eracar ve uzman psikolog Burak İsmanur pandeminin ev yaşamında öne çıkardıkları üzerine konuşuyor: Kadın olma ve anne olma rollerinin ayrımı ve kesişimi ve aile hayatına nasıl yansıyor? Anne babaların öğretmen rolüne yaklaşması/bulaşması ve sonuçları neler? 

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