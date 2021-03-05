soL TV | Ebeveyn Okulu: Evde hayat kime kolay?

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19:30 soL Mikrofon

Yeni Covid-19 kararları

Bu hafta halkımıza Covid-19 kısıtlamalarımın gevşetilmesi hakkındaki görüşlerini sorduk: İktidarın kısıtlamaları kontrollü yumuşatma kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

20:00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Ufuk Karakoç ile türküler ve hikayeleri

Bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar programımıza Ufuk Karakoç hikayelerini paylaştığı türkülerle konuk oluyor.

21:00 Ebeveyn Okulu

Evde hayat kime kolay?

Ebeveyn Okulu ilk programında, psikoterapist Dr. Nevin Eracar ve uzman psikolog Burak İsmanur pandeminin ev yaşamında öne çıkardıkları üzerine konuşuyor: Kadın olma ve anne olma rollerinin ayrımı ve kesişimi ve aile hayatına nasıl yansıyor? Anne babaların öğretmen rolüne yaklaşması/bulaşması ve sonuçları neler?