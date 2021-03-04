soL TV | Dünyanın Politikası: Theo Dalmara ve Liz Payne ile 8 Mart ve emekçi kadınlar üzerine...

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konukları Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu’ndan Theo Dalmara ve Liz Payne.

Haber Merkezi

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konukları Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu’ndan Theo Dalmara ve Liz Payne. Programda yaklaşan 8 Mart’ın Britanya ve Yunanistan’daki yansımaları, kadın mücadelesiyle sosyalizm mücadelesi arasındaki ilişki ve Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu’nun barış ve sosyalizm mücadelesine olan katkıları gibi detaylar masaya yatırılıyor.

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