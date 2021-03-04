soL TV | Dünyanın Politikası: Theo Dalmara ve Liz Payne ile 8 Mart ve emekçi kadınlar üzerine...

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konukları Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu’ndan Theo Dalmara ve Liz Payne. Programda yaklaşan 8 Mart’ın Britanya ve Yunanistan’daki yansımaları, kadın mücadelesiyle sosyalizm mücadelesi arasındaki ilişki ve Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu’nun barış ve sosyalizm mücadelesine olan katkıları gibi detaylar masaya yatırılıyor.