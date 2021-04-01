soL TV | Dünyanın Politikası: Meksika ve Kuzey Amerika'daki gelişmeler üzerine

Dünyanın Politikası bu hafta Meksika Komünist Partisi Birinci Sekreteri Pavel Blanco ve Merkez Komitesi Örgüt Sekreteri Marco Vinicio Davila’yı konuk ediyor. Konuklar, pandemi gündeminden Meksika’daki uyuşturucu kartellerine, ABD’deki Başkanlık değişiminden Meksika işçi sınıfının güncel sorunlarına kadar birçok konuda partilerinin görüş ve siyasetini anlatıyorlar.