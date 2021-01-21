Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu İsrail Komünist Partisi'nden Aida Tuma-Süleyman. Programda küresel salgının İsrail’deki son durumu, İsrail’in Filistin işgali gibi konular ele alınırken, yaklaşmakta olan İsrail seçimlerinde komünist partinin tavrı, Netanyahu iktidarının AKP ile olan ilişkilerinin detayları masaya yatırılıyor.
soL TV | Dünyanın Politikası: İsrail KP'den Tuma-Süleyman ile İsrail’deki siyasal gelişmeler üzerine...
Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu İsrail Komünist Partisi'nden Aida Tuma-Süleyman oluyor.
Haber Merkezi