soL TV | Dünyanın Politikası: İsrail KP'den Tuma-Süleyman ile İsrail’deki siyasal gelişmeler üzerine...

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu İsrail Komünist Partisi'nden Aida Tuma-Süleyman. Programda küresel salgının İsrail’deki son durumu, İsrail’in Filistin işgali gibi konular ele alınırken, yaklaşmakta olan İsrail seçimlerinde komünist partinin tavrı, Netanyahu iktidarının AKP ile olan ilişkilerinin detayları masaya yatırılıyor.