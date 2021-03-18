soL TV | Dünyanın Politikası: İlya Ferberov ile Rusya'daki güncel gelişmeler üzerine

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu Rusya Komünist İşçi Partisi Merkez Komite üyesi İlya Ferberov. Programda Ferberov, Biden'ın iş başına gelmesinden sonra ABD ve NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik artan tehditleri ve Rusya'nın bu tehditleri nasıl karşıladığı; Rusya'da iktidarın Putin sonrasına ilişkin hazırlıkları; Rusya'nın pandemi karnesi ve son aylarda batı desteğiyle yükselen Navalnıy muhalefeti üzerine partisinin görüşlerini aktarıyor.