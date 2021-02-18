Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu ABD Barış Konseyi üyesi Bahman Azad. Programda ABD’nin yeni başkanı Biden’ın iş başında olacağı dönemde ABD’nin dış politikasının nasıl şekilleneceği, emperyalizmin müdahalelerinin nasıl gerçekleşeceği gibi detaylar masaya yatırılıyor.
soL TV | Dünyanın Politikası: ABD Barış Konseyi’nden Bahman Azad ile yeni dönem ABD politikası üzerine
Dünyanın Politikası'nda bu hafta Biden döneminde ABD’nin dış politikasının nasıl şekilleneceği, emperyalizmin müdahalelerinin nasıl gerçekleşeceği gibi detaylar masaya yatırılıyor.
Haber Merkezi