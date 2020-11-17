Dr. Urartu Şeker ve soL Haber yazarı Mehmet Kuzulugil saat 21.30’da Erkan Yıldız'In sunduğu Burası Ankara programında "İlaç tekelleri bizi pandemiden kurtaracak mı?" sorusunu değerlendirecek.
Programı soL TV'nin Youtube kanalından izleyebilirsiniz:
Haber Merkezi
soL TV | Covid-19 aşısı ve ilaç tekelleri
soL TV'de 21.30'da yayınlanacak Burası Ankara programında 'İlaç tekelleri bizi pandemiden kurtaracak mı?' sorusuna yanıt aranacak.
Haber Merkezi
Dr. Urartu Şeker ve soL Haber yazarı Mehmet Kuzulugil saat 21.30’da Erkan Yıldız'In sunduğu Burası Ankara programında "İlaç tekelleri bizi pandemiden kurtaracak mı?" sorusunu değerlendirecek.
Programı soL TV'nin Youtube kanalından izleyebilirsiniz: