soL TV | Covid-19 aşısı ve ilaç tekelleri

soL TV'de 21.30'da yayınlanacak Burası Ankara programında 'İlaç tekelleri bizi pandemiden kurtaracak mı?' sorusuna yanıt aranacak.

Haber Merkezi

Dr. Urartu Şeker ve soL Haber yazarı Mehmet Kuzulugil saat 21.30’da Erkan Yıldız'In sunduğu Burası Ankara programında "İlaç tekelleri bizi pandemiden kurtaracak mı?" sorusunu değerlendirecek.

Programı soL TV'nin Youtube kanalından izleyebilirsiniz: